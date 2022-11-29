***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2022 11:53
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082869
BIST
11:584.916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,13
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
11:5818,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
11:5819,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0869
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
11:581.053,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.053,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler11:58
|PKENT
|180,40
|68.191.320
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|690.308.256
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.034.901
|% 9,98
|
|ALFAS
|151,30
|214.973.632
|% 9,96
|
|BFREN
|3.798,90
|80.373.318
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|41.039.711
|% -9,94
|
|PRDGS
|15,86
|57.298.210
|% -8,85
|
|MZHLD
|14,25
|17.234.901
|% -6,92
|
|BAYRK
|9,84
|38.472.999
|% -6,82
|
|HUNER
|13,29
|66.162.697
|% -5,21
|
|THYAO
|115,80
|4.441.410.406
|% 0,61
|
|SISE
|39,24
|3.783.824.327
|% -2,68
|
|YKBNK
|12,13
|2.138.375.007
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,76
|2.100.090.828
|% 3,14
|
|EKGYO
|7,18
|2.061.645.117
|% 3,76
|
|EKGYO
|7,18
|2.061.645.117
|% 3,76
|
|SKBNK
|2,79
|553.542.088
|% 2,20
|
|YKBNK
|12,13
|2.138.375.007
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,76
|2.100.090.828
|% 3,14
|
|TSKB
|4,10
|567.113.601
|% 2,50
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6303
|18,6465
|% 0,11
|
|Euro
|19,3357
|19,3453
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,3933
|22,5056
|% 0,93
|
|Frank
|19,5549
|19,6727
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,97
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|10,52
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.030
|7.092
|56,00
|
|Yarım
|3.409
|3.467
|27,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,78
|0,22
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|1,90
|