***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2022 11:53
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082870
BIST
11:584.916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,13
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
11:5818,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
11:5819,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0869
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
11:581.053,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,80
|Açılış
|: 1.053,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler11:58
|PKENT
|180,40
|67.642.904
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,00
|79.879.341
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|690.229.972
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.034.901
|% 9,98
|
|ALFAS
|151,30
|214.873.169
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|40.773.032
|% -9,94
|
|PRDGS
|15,86
|56.647.781
|% -8,85
|
|MZHLD
|14,26
|17.191.843
|% -6,86
|
|BAYRK
|9,89
|38.265.678
|% -6,34
|
|HUNER
|13,28
|65.868.837
|% -5,28
|
|THYAO
|115,70
|4.421.996.726
|% 0,52
|
|SISE
|39,24
|3.768.358.522
|% -2,68
|
|YKBNK
|12,14
|2.118.839.536
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,73
|2.072.159.591
|% 2,94
|
|EKGYO
|7,20
|2.048.505.372
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,20
|2.048.505.372
|% 4,05
|
|SKBNK
|2,79
|553.267.492
|% 2,20
|
|YKBNK
|12,14
|2.118.839.536
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,73
|2.072.159.591
|% 2,94
|
|TSKB
|4,08
|558.232.266
|% 2,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6303
|18,6465
|% 0,11
|
|Euro
|19,3357
|19,3453
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,3968
|22,5092
|% 0,94
|
|Frank
|19,5545
|19,6723
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,04
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|17,34
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.028
|7.090
|54,00
|
|Yarım
|3.408
|3.466
|26,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,23
|
|B. Petrol
|85,80
|85,80
|1,91
|