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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.11.2022 11:53
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler11:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 180,40 67.642.904 % 10,00  
BFREN 3.800,00 79.879.341 % 10,00  
SNICA 29,32 690.229.972 % 9,98  
TETMT 291,90 19.034.901 % 9,98  
ALFAS 151,30 214.873.169 % 9,96  
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11:58 Alış Satış %  
Dolar 18,6303 18,6465 % 0,11  
Euro 19,3357 19,3453 % 0,45  
Sterlin 22,3968 22,5092 % 0,94  
Frank 19,5545 19,6723 % 0,08  
Riyal 4,9441 4,9689 % 0,04  
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11:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.758 17,34  
Altın Gr. 1.052 1.053 10,31  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 7.028 7.090 54,00  
Yarım 3.408 3.466 26,00  
Çeyrek 1.699 1.733 14,00  
Gümüş.Ons 21,34 21,37 0,42  
Gümüş Gr. 12,76 12,78 0,23  
B. Petrol 85,80 85,80 1,91  
Seans Raporu 11:58
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