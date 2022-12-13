***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalar12/12/2022 tarihi itibariyle hesaplanan ve 13/12/2022 tarihinde açıklanan 2819.048154 fon birim pay değeri üzerinden takip eden 5 iş günü içerisinde (14/12/2022 – 20/12/2022 tarihleri arasında) katılma payı ihracı yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086862BIST