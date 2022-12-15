***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.12.2022 10:12
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
evet
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087439
BIST
11:015.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 165,02
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.232
En Düşük
5.174
11:0118,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
11:0119,8601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0393
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
11:011.073,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,75
|Açılış
|: 1.073,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:59
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|143.405.631
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|263.678
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|33.111.978
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|22.946.102
|% 9,95
|
|MZHLD
|12,90
|40.911.212
|% -4,44
|
|SILVR
|20,16
|71.973.668
|% -3,54
|
|KUYAS
|27,02
|143.496.308
|% -3,43
|
|RALYH
|46,94
|220.891.182
|% -3,30
|
|VAKKO
|62,75
|16.545.652
|% -2,41
|
|ENKAI
|25,18
|1.485.845.504
|% 8,07
|
|THYAO
|141,20
|1.439.569.129
|% 3,07
|
|ASELS
|58,30
|1.228.074.030
|% 3,37
|
|KRDMD
|18,62
|1.181.341.088
|% 4,55
|
|EKGYO
|8,11
|1.074.200.970
|% 2,01
|
|EKGYO
|8,11
|1.074.200.970
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,81
|280.249.450
|% 3,31
|
|ISCTR
|11,59
|955.875.680
|% 3,76
|
|KRDMD
|18,62
|1.181.341.088
|% 4,55
|
|SNGYO
|3,66
|226.244.793
|% 0,83
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6450
|18,6535
|% 0,17
|
|Euro
|19,8469
|19,8612
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,0201
|23,1355
|% -0,24
|
|Frank
|20,0479
|20,1687
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,13
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-19,47
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-9,10
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.223
|7.278
|-50,00
|
|Yarım
|3.498
|3.558
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,90
|-0,43
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,67
|
Seans Raporu
10:59
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 15 artarak (% 3.09 ) 5, 603
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11:12ALBRK
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