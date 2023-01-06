***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.01.2023 14:35
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095126
BIST
16:555.347
En Yüksek
|Değişim
|: 4,51%
|| 230,75
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.348
En Düşük
4.961
16:5518,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5519,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:551.117,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.116,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.116,99
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BRKVY
|28,82
|41.584.771
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.873.620
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.266.733
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|124,00
|121.155.842
|% -9,56
|
|MARTI
|4,99
|115.479.426
|% -8,94
|
|DYOBY
|29,16
|241.468.334
|% -8,30
|
|ULUFA
|6,86
|32.867.448
|% -8,17
|
|EREGL
|41,82
|10.439.018.901
|% 4,34
|
|THYAO
|141,20
|9.088.669.213
|% 4,44
|
|ASELS
|62,05
|7.314.853.949
|% 5,35
|
|KRDMD
|19,45
|5.978.435.244
|% 8,06
|
|EKGYO
|9,17
|4.745.975.688
|% 8,14
|
|EKGYO
|9,17
|4.745.975.688
|% 8,14
|
|KRDMD
|19,45
|5.978.435.244
|% 8,06
|
|YKBNK
|10,77
|2.856.765.524
|% 2,77
|
|EREGL
|41,82
|10.439.018.901
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,88
|643.151.437
|% 5,49
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7530
|18,7648
|% 0,00
|
|Euro
|19,7612
|19,7881
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,2961
|22,4079
|% 0,03
|
|Frank
|19,9737
|20,0940
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9770
|5,0020
|% -0,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|17,40
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|3,55
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.540
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.651
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|78,85
|78,85
|0,16
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:08AYDEM
Yüzde 8.72 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 676, 369 adet işlem
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17:07METUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 976 adet işlem
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 185, 3 artarak (% 4.08 ) 4, 725
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, DOKTA, SNKRN, HKTM, UZERB, SNICA, TETMT, BRKVY, TERA, GMTAS
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING