***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.01.2023 17:17
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Qinvest Portföy Üçüncü Serbest Katılım Fonu izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101301
BIST
17:214.940
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 210,79
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:2118,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2120,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1210
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:211.140,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.140,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KRDMA
|17,38
|365.992.414
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.520.834
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.983.796
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|KRDMB
|17,34
|346.507.389
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.579,50
|109.704.223
|% -9,10
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|135,90
|11.923.841.071
|% 8,46
|
|KRDMD
|18,90
|8.288.571.349
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|6.595.917.835
|% 7,44
|
|ASELS
|56,10
|5.380.938.260
|% 6,25
|
|KOZAL
|550,10
|5.158.195.461
|% 6,03
|
|EKGYO
|8,43
|4.191.319.622
|% 4,33
|
|KRDMD
|18,90
|8.288.571.349
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,03
|3.028.173.986
|% 5,12
|
|SKBNK
|2,62
|704.108.553
|% 2,75
|
|PETKM
|17,50
|3.566.575.495
|% 4,98
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7784
|18,7816
|% 0,04
|
|Euro
|20,3144
|20,3232
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,8110
|22,9254
|% 0,34
|
|Frank
|20,0674
|20,1883
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|12,82
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|12,97
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.732
|7.793
|60,00
|
|Yarım
|3.764
|3.814
|31,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.907
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,38
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|1,45
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 275, 35 artarak (% 5.33 ) 5, 438
-
17:34XU100
Endeks 4, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 8 üstünde . İşlem hacmi 105, 178.00 milyon TL de
-
17:34KLKIM
Yüzde 7.92 oranında artışla 42.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 756, 003 adet işlem
-
17:33KOZAA
Yüzde 8.19 oranında artışla 46.74 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 709, 791 adet işlem
-
17:32SASA
Yüzde 9.25 oranında artışla 112.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 320, 075 adet işlem