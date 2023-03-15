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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

15.03.2023 19:40
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125321


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETYAT 5,61 12.264.338 % 10,00  
GOKNR 17,71 65.021.751 % 10,00  
SDTTR 128,80 892.409.428 % 9,99  
MIATK 119,00 1.396.333.992 % 9,98  
VKING 48,52 38.102.366 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9746 19,0009 % 0,14  
Euro 20,0390 20,0511 % -1,54  
Sterlin 22,7533 22,8675 % -1,09  
Frank 20,3913 20,5142 % -1,39  
Riyal 5,0380 5,0632 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 29,77  
Altın Gr. 1.182 1.183 20,86  
Cumhuriyet 7.886 8.005 84,00  
Tam 7.971 8.042 128,00  
Yarım 3.894 3.935 63,00  
Çeyrek 1.947 1.967 31,00  
Gümüş.Ons 21,85 21,87 0,17  
Gümüş Gr. 13,39 13,41 0,17  
B. Petrol 72,56 72,56 -4,89  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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