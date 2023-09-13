***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.09.2023 12:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişiklşiği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194387
BIST
'
13:118.203
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 43,58
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.236
13:1126,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1019
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
13:1128,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0238
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
13:111.655,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.655,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler13:09
|EBEBK
|74,80
|40.870.570
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|62.556.971
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|6.603.648
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.518.638
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.900.366.226
|% -9,97
|
|UZERB
|167,00
|1.299.236
|% -9,73
|
|TATEN
|59,95
|517.749.826
|% -8,26
|
|OFSYM
|80,60
|128.961.781
|% -6,93
|
|SISE
|56,45
|5.778.204.887
|% 4,06
|
|YKBNK
|16,65
|2.612.860.936
|% 2,84
|
|THYAO
|237,20
|2.363.190.661
|% 0,51
|
|ENKAI
|36,92
|2.241.956.517
|% -3,30
|
|ULKER
|86,70
|1.999.365.182
|% -3,34
|
|YKBNK
|16,65
|2.612.860.936
|% 2,84
|
|AKGRT
|6,18
|829.988.462
|% 9,19
|
|SKBNK
|5,60
|733.341.371
|% 7,07
|
|ZOREN
|4,97
|649.788.330
|% 1,02
|
|KATMR
|2,11
|225.074.388
|% 4,46
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9431
|26,9470
|% 0,39
|
|Euro
|28,9318
|28,9386
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,4728
|33,6406
|% 0,02
|
|Frank
|30,0512
|30,2322
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1601
|7,1960
|% 0,27
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,08
|
|Cumhuriyet
|11.277
|11.448
|15,00
|
|Tam
|11.037
|11.104
|-53,00
|
|Yarım
|5.536
|5.575
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.788
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|0,56
|