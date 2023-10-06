***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarQinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olupa) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 340.00 TL olarak belirlenmiştir.b) Kar payı kullanım tarihi 09.10.2023 olarak belirlenmiştir.c) Kar payı ödeme tarihi 09.10.2023 olarak belirlenmiştir.Bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200792BIST