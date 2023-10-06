***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2023 14:11
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olup
a) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 340.00 TL olarak belirlenmiştir.
b) Kar payı kullanım tarihi 09.10.2023 olarak belirlenmiştir.
c) Kar payı ödeme tarihi 09.10.2023 olarak belirlenmiştir.
Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200792
BIST
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17:248.486
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,43
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2427,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0729
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2429,1594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0241
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:241.623,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.623,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:24
|GIPTA
|42,68
|1.072.685.812
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.368.104
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.989.555.601
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.510.793
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,48
|1.583.706.432
|% -6,90
|
|BJKAS
|46,12
|123.254.639
|% -5,10
|
|ONCSM
|204,50
|67.019.328
|% -4,84
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,30
|919.417.063
|% -4,38
|
|EKGYO
|8,69
|6.305.205.462
|% 5,72
|
|THYAO
|239,90
|6.250.726.453
|% -0,66
|
|PETKM
|23,64
|5.357.859.921
|% 0,60
|
|YKBNK
|19,40
|4.769.935.385
|% 2,11
|
|EREGL
|44,70
|4.648.263.048
|% 0,99
|
|EKGYO
|8,69
|6.305.205.462
|% 5,72
|
|ZOREN
|6,89
|2.419.450.245
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,92
|2.104.505.408
|% -0,72
|
|IHLAS
|1,38
|342.176.694
|% 6,15
|
|YKBNK
|19,40
|4.769.935.385
|% 2,11
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6190
|27,6255
|% 0,26
|
|Euro
|29,1476
|29,1594
|% -0,08
|
|Sterlin
|33,5426
|33,7108
|% 0,16
|
|Frank
|30,0988
|30,2801
|% 0,08
|
|Riyal
|7,3422
|7,3790
|% 0,25
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.623
|1.624
|11,24
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.986
|11.097
|90,00
|
|Yarım
|5.510
|5.565
|45,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|18,99
|19,01
|0,42
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|-0,28
|
Seans Raporu
17:24
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17:39DGATE
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17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 63 kaybederek (% -0.21 ) 8, 863
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17:37XU100
Endeks 8, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 109, 303.00 milyon TL de
-
17:37RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 534, 740 adet işlem