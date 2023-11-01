***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2023 11:36
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy MSK Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212867
BIST
'
14:067.419
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -94,68
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.411
En Yüksek
7.598
14:0628,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0293
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3327
En Düşük
28,2395
14:0629,8906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0644
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8677
14:061.806,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.806,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.906.974
|% 9,98
|
|DOBUR
|71,70
|25.090.994
|% 9,97
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.945.744
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.418.787
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.256.410
|% -10,00
|
|TABGD
|193,80
|5.590.819.758
|% 1,84
|
|THYAO
|212,60
|3.989.564.947
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,60
|3.502.635.599
|% 1,20
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|EKGYO
|6,39
|650.881.801
|% -2,59
|
|GSRAY
|8,41
|849.402.545
|% -3,89
|
|ODAS
|11,25
|1.007.169.171
|% -4,74
|
|YKBNK
|17,04
|910.532.009
|% -1,16
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3274
|28,3312
|% 0,10
|
|Euro
|29,8800
|29,8906
|% -0,21
|
|Sterlin
|34,2868
|34,4588
|% 0,06
|
|Frank
|31,0459
|31,2330
|% 0,28
|
|Riyal
|7,5301
|7,5679
|% 0,14
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.805
|1.806
|0,63
|
|Cumhuriyet
|12.213
|12.397
|-58,00
|
|Tam
|11.957
|12.030
|33,00
|
|Yarım
|5.997
|6.040
|17,00
|
|Çeyrek
|2.989
|3.020
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|1,01
|