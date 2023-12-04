***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.12.2023 14:46
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221949
BIST
'
16:158.064
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 37,47
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.072
16:1528,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0263
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:1531,4386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0220
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:151.920,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.920,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:13
|EKOS
|33,00
|131.827.080
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.516.040
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|184.529.077
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.424.546
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.175.559
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.032.580.115
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|337.757.623
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.308.492
|% -9,95
|
|THYAO
|262,50
|7.029.423.235
|% 0,67
|
|SASA
|53,45
|2.615.279.030
|% 2,20
|
|TUPRS
|154,40
|2.587.965.231
|% 0,72
|
|ASELS
|49,24
|2.204.732.258
|% 1,53
|
|ISCTR
|22,16
|2.092.971.367
|% 0,45
|
|EKGYO
|7,36
|999.062.390
|% 0,14
|
|ODAS
|11,36
|1.357.234.465
|% 5,09
|
|YKBNK
|20,00
|1.957.587.193
|% 0,91
|
|ISCTR
|22,16
|2.092.971.367
|% 0,45
|
|ZOREN
|5,00
|424.140.285
|% -0,99
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8735
|28,9035
|% 0,03
|
|Euro
|31,4224
|31,4372
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,4904
|36,6734
|% -0,34
|
|Frank
|33,0009
|33,1997
|% -0,32
|
|Riyal
|7,6780
|7,7165
|% -0,02
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,24
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|932,82
|935,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,01
|987,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,95
|2.067,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:27DYOBY
Yüzde 4.52 oranında artışla 42.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 852 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 59 artarak (% 0.61 ) 8, 698
-
16:25XU100
Endeks 8, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 59, 575.00 milyon TL de
-
16:25TKFEN
Yüzde 4.71 oranında artışla 46.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 928, 890 adet işlem
-
16:24MRGYO
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 811, 316 adet işlem