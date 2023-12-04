***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.12.2023 14:46
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221951
BIST
'
14:548.047
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 21,18
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.070
14:5428,9311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0351
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
14:5431,4452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0154
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
14:541.925,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.925,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler14:54
|EKOS
|33,00
|127.487.250
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|43.840.824
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|98.153.906
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.216.216
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|376.166.591
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,64
|1.027.040.982
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|6.581.129
|% -9,95
|
|MRSHL
|1.854,00
|312.206.407
|% -9,56
|
|THYAO
|262,00
|6.508.743.853
|% 0,48
|
|TUPRS
|154,30
|2.381.936.640
|% 0,65
|
|SASA
|52,85
|2.315.634.260
|% 1,05
|
|BINHO
|315,75
|2.047.801.812
|% 9,92
|
|ISCTR
|22,12
|1.779.044.426
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,35
|904.674.878
|% 0,00
|
|ODAS
|11,37
|1.244.505.970
|% 5,18
|
|ISCTR
|22,12
|1.779.044.426
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,81
|1.525.652.802
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,03
|377.183.051
|% -0,40
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9021
|28,9311
|% 0,12
|
|Euro
|31,4325
|31,4452
|% -0,05
|
|Sterlin
|36,5546
|36,7380
|% -0,16
|
|Frank
|33,0037
|33,2025
|% -0,31
|
|Riyal
|7,6844
|7,7229
|% 0,06
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|931,29
|933,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,26
|988,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,04
|78,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.070,87
|2.071,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:09YKSLN
Yüzde 6.69 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 648, 268 adet işlem
-
15:08BURVA
Yüzde 6.20 oranında artışla 91.70 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 379 adet işlem
-
15:07KRSTL
Yüzde 8.61 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 589 adet işlem
-
15:06OZSUB
Yüzde 7.76 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 439 adet işlem
-
15:05XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 50, 854.00 milyon TL de