***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarQinvest Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2024 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetlerinin İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242740BIST