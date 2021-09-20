***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
20.09.2021 13:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İç Tüzük (Değişiklik)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964511
BIST
15:321.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -30,11
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:328,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:3210,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:32490,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,52
|Açılış
|: 490,55
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:32
|OYLUM
|8,15
|21.532.453
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|47.979.807
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.965.858
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|NUGYO
|13,23
|10.492.058
|% -9,94
|
|KTSKR
|58,45
|5.311.257
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|11.433.426
|% -9,54
|
|BRYAT
|378,20
|54.675.962
|% -7,69
|
|BMSCH
|8,69
|34.295.548
|% -7,26
|
|TEZOL
|19,21
|1.201.429.512
|% 4,18
|
|THYAO
|12,56
|673.733.979
|% -1,26
|
|GARAN
|9,15
|656.444.830
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,37
|365.375.523
|% -3,27
|
|EREGL
|16,57
|336.345.409
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,37
|365.375.523
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,78
|186.791.199
|% -2,20
|
|GARAN
|9,15
|656.444.830
|% -2,56
|
|ODAS
|1,33
|91.320.917
|% -4,32
|
|TEZOL
|19,21
|1.201.429.512
|% 4,18
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6607
|8,6625
|% 0,18
|
|Euro
|10,1491
|10,1523
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,7996
|11,8588
|% -0,33
|
|Frank
|9,2939
|9,3498
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3045
|2,3160
|% 0,24
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,24
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|20,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|22,80
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|11,03
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|0,01
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|-1,59
|