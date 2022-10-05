***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.10.2022 15:10
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
evet
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067405
BIST
17:243.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -13,52
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
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3.508
En Düşük
3.425
17:2418,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
17:2418,3405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,2060
|Açılış
|: 18,3400
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|Önceki Kapanış
|: 18,4300
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18,5901
En Düşük
18,2849
17:241.018,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -12,43
|Açılış
|: 1.018,05
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|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler17:24
|CELHA
|15,73
|9.435.727
|% 10,00
|
|SEKFK
|9,20
|104.388.356
|% 9,92
|
|OZKGY
|8,88
|68.232.455
|% 9,90
|
|OZKGY
|8,88
|68.232.455
|% 9,90
|
|EKIZ
|14,85
|1.118.220
|% 9,68
|
|INFO
|10,72
|31.278.024
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|496.195
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,15
|24.705.107
|% -7,78
|
|CMENT
|53,55
|322.219
|% -6,63
|
|HALKB
|7,60
|1.547.046.056
|% -6,06
|
|THYAO
|81,95
|7.262.684.870
|% 1,42
|
|SASA
|82,80
|5.881.743.046
|% 5,61
|
|EKGYO
|4,18
|2.977.483.490
|% -0,71
|
|TUPRS
|332,20
|2.385.910.242
|% -0,98
|
|YKBNK
|7,68
|2.366.767.422
|% -0,78
|
|EKGYO
|4,18
|2.977.483.490
|% -0,71
|
|YKBNK
|7,68
|2.366.767.422
|% -0,78
|
|HALKB
|7,60
|1.547.046.056
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,07
|1.016.761.506
|% -1,55
|
|ISCTR
|8,06
|1.544.416.891
|% -2,42
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5740
|18,5886
|% 0,09
|
|Euro
|18,3249
|18,3405
|% -1,11
|
|Sterlin
|20,8318
|20,9363
|% -1,92
|
|Frank
|18,7201
|18,8329
|% -0,82
|
|Riyal
|4,9267
|4,9514
|% 0,07
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-22,49
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-11,00
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.898
|-17,00
|
|Tam
|6.838
|6.899
|-76,00
|
|Yarım
|3.332
|3.372
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.686
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,61
|
|B. Petrol
|91,44
|91,44
|-0,36
|