***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
04.12.2023 14:47
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221957
BIST
'
14:468.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,39
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.070
14:4628,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0363
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
14:4631,4486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
14:461.925,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.925,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler14:44
|EKOS
|33,00
|126.848.667
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|43.806.707
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|97.119.619
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.197.407
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|375.678.536
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,64
|1.026.443.834
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|6.527.652
|% -9,95
|
|MRSHL
|1.850,00
|309.659.992
|% -9,76
|
|THYAO
|262,00
|6.464.736.217
|% 0,48
|
|TUPRS
|154,30
|2.364.379.792
|% 0,65
|
|SASA
|52,80
|2.256.146.149
|% 0,96
|
|BINHO
|315,75
|2.044.636.103
|% 9,92
|
|ISCTR
|22,10
|1.758.617.790
|% 0,18
|
|EKGYO
|7,36
|900.197.661
|% 0,14
|
|ODAS
|11,37
|1.235.988.053
|% 5,18
|
|ISCTR
|22,10
|1.758.617.790
|% 0,18
|
|YKBNK
|19,80
|1.498.389.421
|% -0,10
|
|ZOREN
|5,02
|372.808.883
|% -0,59
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9116
|28,9225
|% 0,09
|
|Euro
|31,4457
|31,4570
|% -0,01
|
|Sterlin
|36,5744
|36,7578
|% -0,11
|
|Frank
|33,0116
|33,2105
|% -0,28
|
|Riyal
|7,6851
|7,7236
|% 0,07
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|931,99
|933,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,52
|988,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,16
|78,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.070,60
|2.070,88
|% 0,66
|