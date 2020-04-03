***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.04.2020 13:46
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834568
BIST
15:1489.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 306,53
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:146,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0912
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:147,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:14348,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,76
|Açılış
|: 348,17
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.175.493
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|647.393
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.798.304
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|194.129
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.209.731
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.471.780
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|DAGI
|2,12
|11.300.138
|% -7,42
|
|GSRAY
|2,04
|239.674.921
|% -7,27
|
|PETKM
|3,43
|544.985.804
|% -0,87
|
|TUPRS
|85,90
|430.025.944
|% 3,93
|
|SASA
|8,28
|391.515.684
|% 8,09
|
|GARAN
|7,54
|371.221.542
|% -0,79
|
|ASELS
|23,44
|364.324.635
|% 1,30
|
|PETKM
|3,43
|544.985.804
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,04
|239.674.921
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,01
|116.456.007
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|145.774.562
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,91
|208.684.934
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2069
|8,2480
|% 0,38
|
|Frank
|6,8290
|6,8702
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7765
|1,7854
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.617
|2,53
|
|Altın Gr.
|349
|349
|6,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,05
|
|B. Petrol
|32,62
|32,62
|2,68
|
Seans Raporu
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15:26
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