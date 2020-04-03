***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.04.2020 13:46
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834569
BIST
15:1489.829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 318,17
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:146,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0912
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:147,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:14348,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 5,25
|Açılış
|: 348,17
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.175.493
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|653.384
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.798.304
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|194.129
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.209.731
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.471.780
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|MTRYO
|2,61
|9.956.558
|% -7,45
|
|DAGI
|2,13
|11.311.252
|% -6,99
|
|PETKM
|3,42
|555.222.589
|% -1,16
|
|TUPRS
|86,00
|431.192.300
|% 4,05
|
|SASA
|8,28
|395.222.552
|% 8,09
|
|GARAN
|7,53
|373.231.655
|% -0,92
|
|ASELS
|23,46
|366.774.561
|% 1,38
|
|PETKM
|3,42
|555.222.589
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,05
|240.556.424
|% -6,82
|
|IHLGM
|1,02
|116.612.628
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,83
|145.981.680
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,91
|208.873.513
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1995
|8,2406
|% 0,29
|
|Frank
|6,8218
|6,8629
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7753
|1,7842
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.619
|3,81
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,41
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|3,90
|
Seans Raporu
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15:29VANGD
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