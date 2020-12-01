***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarIII-52.3ç kapsamında 01/12/2020 tarih ve 2020/44 sayılı YKK gereğince yapılan ihraç belgesi değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890790BIST