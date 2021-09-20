***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.09.2021 13:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964512
BIST
15:391.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -30,95
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:398,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:3910,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0196
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:39490,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,07
|Açılış
|: 490,10
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:39
|OYLUM
|8,15
|21.588.476
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|47.979.807
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.988.571
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|NUGYO
|13,23
|10.870.251
|% -9,94
|
|KTSKR
|58,45
|5.311.549
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|11.433.426
|% -9,54
|
|BRYAT
|378,60
|55.016.198
|% -7,59
|
|BMSCH
|8,69
|34.429.238
|% -7,26
|
|TEZOL
|19,32
|1.210.674.993
|% 4,77
|
|THYAO
|12,56
|678.694.519
|% -1,26
|
|GARAN
|9,15
|658.167.225
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,38
|375.096.291
|% -2,86
|
|EREGL
|16,55
|338.265.202
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,38
|375.096.291
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,78
|187.050.576
|% -2,20
|
|GARAN
|9,15
|658.167.225
|% -2,56
|
|ODAS
|1,33
|91.782.628
|% -4,32
|
|TEZOL
|19,32
|1.210.674.993
|% 4,77
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6640
|8,6673
|% 0,24
|
|Euro
|10,1531
|10,1598
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8003
|11,8595
|% -0,33
|
|Frank
|9,2946
|9,3506
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3047
|2,3162
|% 0,25
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,24
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|20,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|22,80
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|11,03
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|0,01
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|-1,59
|