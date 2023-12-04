***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.12.2023 14:47
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221956
BIST
'
16:368.070
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 43,57
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.072
16:3628,9015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:3631,3989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0617
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:361.917,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,71
|Açılış
|: 1.917,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:34
|EKOS
|33,00
|133.173.414
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.616.828
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|44.153.304
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|185.725.443
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.618.690
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.040.006.564
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|339.311.113
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.434.852
|% -9,95
|
|THYAO
|263,00
|7.876.955.357
|% 0,86
|
|SASA
|53,50
|2.733.268.143
|% 2,29
|
|TUPRS
|154,30
|2.651.029.403
|% 0,65
|
|ASELS
|49,30
|2.331.495.888
|% 1,65
|
|ISCTR
|22,10
|2.248.963.601
|% 0,18
|
|EKGYO
|7,35
|1.050.344.219
|% 0,00
|
|ODAS
|11,32
|1.389.641.442
|% 4,72
|
|YKBNK
|19,94
|2.114.922.962
|% 0,61
|
|ISCTR
|22,10
|2.248.963.601
|% 0,18
|
|ZOREN
|5,01
|442.744.580
|% -0,79
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8959
|28,9059
|% 0,03
|
|Euro
|31,4027
|31,4144
|% -0,15
|
|Sterlin
|36,4936
|36,6766
|% -0,33
|
|Frank
|32,9995
|33,1982
|% -0,32
|
|Riyal
|7,6802
|7,7187
|% 0,01
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,29
|25,31
|% 0,66
|
|Platin
|934,12
|936,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,68
|988,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,17
|78,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,77
|2.062,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:49ARDYZ
Yüzde 8.55 oranında artışla 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 419, 426 adet işlem
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16:48MARTI
Yüzde 6.09 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 055, 907 adet işlem
-
16:47SILVR
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 565 adet işlem
-
16:46BRYAT
Yüzde 6.09 oranında artışla 2, 510.00 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 125 adet işlem
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, ASTOR, EREGL