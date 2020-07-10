***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.07.2020 10:43
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İzahname (Değişiklik)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858759
BIST
11:58114.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.357,27
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
11:586,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
11:587,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
11:58398,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 398,51
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,58
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.147.691
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|KRTEK
|4,86
|7.147.665
|% 8,72
|
|RTALB
|36,66
|93.450.990
|% 7,51
|
|GLRYH
|14,26
|28.030.325
|% 7,06
|
|TSPOR
|6,24
|4.077.996
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.086.671
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,70
|32.603.648
|% -9,56
|
|TURGG
|56,35
|9.888.548
|% -7,70
|
|EKGYO
|2,09
|647.267.948
|% -3,24
|
|SISE
|6,30
|524.178.360
|% -1,25
|
|TRKCM
|4,61
|516.060.594
|% -0,43
|
|GARAN
|7,81
|448.566.551
|% -1,26
|
|THYAO
|11,58
|405.076.744
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,09
|647.267.948
|% -3,24
|
|ZOREN
|2,49
|313.077.218
|% -1,19
|
|TSKB
|1,22
|145.267.849
|% -2,40
|
|KRDMD
|2,99
|345.719.115
|% -3,24
|
|TRKCM
|4,61
|516.060.594
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6169
|8,6601
|% -0,11
|
|Frank
|7,2606
|7,3043
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|1,86
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.609
|4,40
|
|Tam
|2.664
|2.677
|4,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|2,20
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,67
|41,67
|-0,68
|