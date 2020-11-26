***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.11.2020 12:22
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname (Değişiklik)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890124
BIST
14:341.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,05
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.338
En Düşük
1.326
14:347,8719
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0803
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8617
14:349,3816
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,1000
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3733
14:34459,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,87
|Açılış
|: 459,18
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
458,57
BIST En Aktif Hisseler14:34
|LOGO
|108,90
|63.024.363
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|172.542.647
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.145.250
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,23
|1.824.850.732
|% 1,76
|
|KRDMD
|5,14
|1.261.061.906
|% -1,15
|
|THYAO
|12,12
|1.105.726.379
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,06
|860.905.764
|% 1,66
|
|GUBRF
|51,30
|740.487.772
|% 9,38
|
|YKBNK
|3,06
|860.905.764
|% 1,66
|
|KRDMD
|5,14
|1.261.061.906
|% -1,15
|
|GARAN
|9,23
|1.824.850.732
|% 1,76
|
|TSKB
|2,67
|485.994.043
|% -1,48
|
|ODAS
|3,68
|519.781.470
|% 1,10
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8663
|7,8719
|% -1,01
|
|Euro
|9,3747
|9,3816
|% -1,05
|
|Sterlin
|10,4796
|10,5322
|% -1,31
|
|Frank
|8,6310
|8,6830
|% -1,06
|
|Riyal
|2,0920
|2,1025
|% -1,05
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|7,91
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-31,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-38,77
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,75
|
|Çeyrek
|738
|754
|-9,38
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|48,15
|48,15
|-0,38
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:46AVOD
Yüzde 7.65 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 684, 745 adet işlem
-
14:44BAGFS
Yüzde 5.10 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 166, 629 adet işlem
-
14:43AVHOL
Yüzde 7.04 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 915, 473 adet işlem
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 0.91 ) 1, 485
-
14:42XU100
Endeks 1, 337 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 15, 223.00 milyon TL de