***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.12.2020 13:33
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname (Değişiklik)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892060
BIST
16:181.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,67
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:187,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:189,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0495
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:18470,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,17
|Açılış
|: 470,28
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:18
|SELEC
|18,16
|276.327.235
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.010.534
|% 9,96
|
|GOLTS
|35,22
|114.492.179
|% 9,93
|
|SILVR
|5,98
|13.087.785
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|21.972.830
|% -10,00
|
|PKENT
|902,00
|996.471
|% -9,53
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IDEAS
|11,56
|2.830.366
|% -6,24
|
|IZMDC
|17,06
|27.893.318
|% -5,85
|
|PETKM
|4,98
|3.883.303.738
|% -2,35
|
|SISE
|7,15
|2.506.819.138
|% 4,38
|
|KRDMD
|5,33
|1.792.957.502
|% 4,72
|
|SASA
|21,28
|1.512.793.207
|% 3,40
|
|DOHOL
|2,96
|1.292.809.996
|% 1,02
|
|PETKM
|4,98
|3.883.303.738
|% -2,35
|
|DOHOL
|2,96
|1.292.809.996
|% 1,02
|
|SISE
|7,15
|2.506.819.138
|% 4,38
|
|KRDMD
|5,33
|1.792.957.502
|% 4,72
|
|TSKB
|1,84
|591.162.227
|% 1,66
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8312
|7,8337
|% 0,31
|
|Euro
|9,4999
|9,5087
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,3829
|10,4350
|% -0,34
|
|Frank
|8,7611
|8,8139
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0801
|2,0906
|% 0,21
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|3,39
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|36,53
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|17,67
|
|Çeyrek
|750
|767
|8,84
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,59
|48,59
|-0,20
|