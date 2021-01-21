***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.01.2021 13:17
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903636
BIST
13:361.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:367,4059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:369,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:36444,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,97
|Açılış
|: 444,78
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:36
|DITAS
|40,92
|4.288.994
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|6.228.737
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|OYAYO
|10,60
|84.751.112
|% -8,30
|
|AVHOL
|7,20
|12.647.426
|% -7,34
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,56
|1.273.538.287
|% 4,07
|
|GARAN
|10,22
|953.204.892
|% 1,69
|
|KARSN
|4,44
|750.048.906
|% 7,25
|
|HLGYO
|3,86
|519.648.609
|% 9,66
|
|SISE
|7,96
|497.781.283
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,56
|1.273.538.287
|% 4,07
|
|KARSN
|4,44
|750.048.906
|% 7,25
|
|SKBNK
|1,60
|229.795.218
|% 1,27
|
|IHLGM
|1,50
|213.600.799
|% 3,45
|
|HLGYO
|3,86
|519.648.609
|% 9,66
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4016
|7,4059
|% -0,18
|
|Euro
|8,9944
|9,0050
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,1263
|10,1771
|% 0,32
|
|Frank
|8,3069
|8,3569
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9672
|1,9770
|% -0,15
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,11
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.940
|3.014
|6,69
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|3,24
|
|Çeyrek
|713
|729
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,47
|