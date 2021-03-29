***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.03.2021 12:02
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İzahname (Değişikliği)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921375
BIST
13:431.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,75
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:438,1725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0922
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:439,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0615
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:43453,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,40
|Açılış
|: 453,53
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
453,88
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:43
|TRILC
|50,40
|179.521.993
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.696.717
|% 9,98
|
|IZFAS
|10,70
|12.791.724
|% 9,97
|
|RTALB
|25,36
|142.795.331
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.586.246
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.213.132
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,01
|1.178.814.701
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|906.294.343
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,36
|596.778.604
|% 6,20
|
|EKGYO
|2,02
|587.407.096
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|393.494.431
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|587.407.096
|% 9,19
|
|KRDMD
|7,01
|1.178.814.701
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|906.294.343
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,39
|296.879.625
|% 4,63
|
|BJKAS
|7,36
|596.778.604
|% 6,20
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1650
|8,1725
|% 1,14
|
|Euro
|9,6165
|9,6232
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2601
|11,3166
|% 1,35
|
|Frank
|8,6604
|8,7126
|% 1,07
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 1,08
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,14
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.979
|3.056
|28,91
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|13,99
|
|Çeyrek
|722
|739
|6,99
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|0,07
|