***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.09.2021 08:41
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YOK
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Açıklamalar
İzahname (Değişiklik)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964035
BIST
10:061.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
10:068,4430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4463
En Düşük
8,4182
10:069,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9994
En Düşük
9,9528
10:06484,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,38
|Açılış
|: 484,68
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler10:06
|TEZOL
|16,77
|609.170
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|50,90
|36.046.670
|% 8,02
|
|DESPC
|13,06
|4.723.290
|% 4,82
|
|GARFA
|8,81
|240.225
|% 3,65
|
|ISKPL
|8,01
|2.188.580
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|2.956.539
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,17
|10.812.259
|% -8,59
|
|YUNSA
|12,70
|4.900.429
|% -4,01
|
|DIRIT
|5,62
|152.392
|% -3,93
|
|GARAN
|9,52
|69.968.690
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,49
|37.076.935
|% 0,81
|
|YEOTK
|50,90
|36.046.670
|% 8,02
|
|TUPRS
|109,60
|24.713.036
|% 0,37
|
|KOZAL
|99,10
|22.462.686
|% 0,35
|
|YKBNK
|2,49
|37.076.935
|% 0,81
|
|IHGZT
|1,17
|10.812.259
|% -8,59
|
|GARAN
|9,52
|69.968.690
|% 0,95
|
|TSKB
|1,27
|5.997.220
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,03
|3.532.598
|% 0,98
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4397
|8,4430
|% 0,19
|
|Euro
|9,9650
|9,9729
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,6319
|11,6902
|% 0,02
|
|Frank
|9,1244
|9,1793
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2437
|2,2550
|% 0,16
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,85
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|-0,04
|