***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2022 15:02
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname (değişikliği)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014983
BIST
15:012.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 19,36
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
15:0114,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0237
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
15:0116,2476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:01911,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 911,65
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ULUSE
|124,60
|4.102.206
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.790.539
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,85
|118.225.624
|% 8,73
|
|ASUZU
|81,10
|155.679.790
|% 8,42
|
|KONKA
|14,05
|81.561.538
|% 7,01
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|348,00
|67.702.823
|% -7,15
|
|ITTFH
|1,35
|48.172.206
|% -6,90
|
|AKFGY
|3,14
|23.878.117
|% -5,42
|
|ETILR
|9,04
|4.313.065
|% -4,24
|
|GARAN
|12,49
|4.319.747.370
|% 2,38
|
|THYAO
|32,74
|2.465.036.772
|% 1,49
|
|PETKM
|9,38
|1.988.472.268
|% 3,88
|
|TUPRS
|228,30
|1.735.602.422
|% 6,48
|
|KRDMD
|15,41
|1.645.233.825
|% 0,72
|
|GARAN
|12,49
|4.319.747.370
|% 2,38
|
|PETKM
|9,38
|1.988.472.268
|% 3,88
|
|AKBNK
|7,34
|1.363.052.416
|% 1,10
|
|KARSN
|5,85
|1.013.979.673
|% 6,36
|
|YKBNK
|4,14
|711.135.900
|% 1,47
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6930
|14,6953
|% 0,16
|
|Euro
|16,2393
|16,2476
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,2371
|19,3335
|% 0,08
|
|Frank
|15,8321
|15,9275
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9054
|3,9250
|% 0,19
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,49
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.131
|-28,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|-32,99
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|-15,96
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-7,97
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,42
|