***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.06.2022 11:24
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036668
BIST
13:242.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,57
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:2417,0623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0553
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:2418,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1227
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:241.012,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,05
|Açılış
|: 1.012,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:22
|MAVI
|47,30
|85.457.194
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|10.659.887
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|309.005.988
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.114.600
|% 9,91
|
|BRKO
|1,14
|1.144.761
|% 9,62
|
|TSGYO
|6,10
|86.997.825
|% -9,63
|
|OYYAT
|63,00
|70.165.554
|% -8,50
|
|MAGEN
|12,83
|68.370.183
|% -4,33
|
|DOCO
|1.572,30
|20.827.205
|% -4,13
|
|PSGYO
|9,98
|46.652.538
|% -3,29
|
|THYAO
|47,62
|3.167.719.132
|% -1,49
|
|AKBNK
|8,63
|1.086.822.965
|% 3,11
|
|SISE
|22,52
|1.075.038.045
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,78
|951.904.611
|% 2,80
|
|GARAN
|15,43
|896.691.749
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,78
|951.904.611
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,67
|373.016.149
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,16
|548.601.287
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,63
|1.086.822.965
|% 3,11
|
|TSKB
|2,45
|253.277.727
|% 2,51
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0566
|17,0720
|% -0,27
|
|Euro
|18,0985
|18,1422
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,2309
|21,3373
|% -0,71
|
|Frank
|17,3523
|17,4568
|% -0,50
|
|Riyal
|4,5431
|4,5659
|% -0,38
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-5,66
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.813
|-81,00
|
|Tam
|6.670
|6.854
|-74,87
|
|Yarım
|3.224
|3.316
|-36,22
|
|Çeyrek
|1.617
|1.658
|-18,11
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,13
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,84
|