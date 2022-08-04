***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 12:09
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051767
BIST
12:532.720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 35,75
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:5317,9686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:5318,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1020
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:531.028,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.028,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,25
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KRPLS
|8,26
|57.097.016
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|917.029
|% 9,96
|
|CEMTS
|35,34
|208.493.610
|% 9,96
|
|BIZIM
|24,54
|58.635.951
|% 9,95
|
|YEOTK
|24,10
|68.113.482
|% 9,95
|
|SNGYO
|4,99
|59.157.744
|% -9,76
|
|TURGG
|226,00
|12.705.955
|% -6,69
|
|KZBGY
|48,70
|75.265.100
|% -5,89
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|LIDFA
|7,45
|8.499.619
|% -3,87
|
|THYAO
|55,65
|2.218.001.754
|% 1,18
|
|HEKTS
|37,72
|2.016.427.358
|% 6,19
|
|SISE
|23,68
|1.106.725.292
|% 1,72
|
|KARSN
|7,44
|800.793.568
|% 5,23
|
|SASA
|50,60
|718.403.714
|% 1,52
|
|TSKB
|2,92
|416.475.454
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,42
|303.875.094
|% 5,68
|
|EKGYO
|3,22
|398.739.477
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,97
|217.931.117
|% 7,65
|
|KARSN
|7,44
|800.793.568
|% 5,23
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9597
|17,9686
|% 0,23
|
|Euro
|18,3233
|18,3441
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,8102
|21,9195
|% 0,47
|
|Frank
|18,6620
|18,7744
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7675
|4,7914
|% 0,32
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|14,46
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|10,09
|
|Cumhuriyet
|6.866
|6.969
|77,00
|
|Tam
|6.898
|6.951
|48,00
|
|Yarım
|3.361
|3.398
|23,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,12
|
|B. Petrol
|97,24
|97,24
|0,46
|