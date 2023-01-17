***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.01.2023 10:51
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102753
BIST
12:095.271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,97
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
12:0918,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,0380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
12:0920,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
12:091.153,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,47
|Açılış
|: 1.153,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler12:08
|PCILT
|32,78
|37.282.951
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|29.711.082
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|18.000.149
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|108.022.446
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|136.460
|% 9,98
|
|KSTUR
|268,10
|54.424
|% -7,30
|
|POLTK
|1.559,00
|36.063.531
|% -4,94
|
|MSGYO
|7,08
|19.703.099
|% -4,71
|
|EPLAS
|37,62
|5.275.076
|% -3,54
|
|YYAPI
|2,45
|7.060.643
|% -3,16
|
|EREGL
|41,24
|5.338.158.766
|% 0,54
|
|KRDMD
|19,97
|5.296.765.042
|% 5,49
|
|THYAO
|144,80
|4.117.544.633
|% 0,28
|
|TUPRS
|551,60
|2.447.334.976
|% 2,09
|
|ASELS
|58,75
|2.160.619.032
|% 1,38
|
|KRDMD
|19,97
|5.296.765.042
|% 5,49
|
|EKGYO
|8,40
|1.831.767.997
|% 2,69
|
|EREGL
|41,24
|5.338.158.766
|% 0,54
|
|YKBNK
|9,73
|1.159.184.658
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,48
|957.595.348
|% 0,00
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7891
|18,7923
|% 0,04
|
|Euro
|20,3345
|20,3418
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,9101
|23,0250
|% 0,30
|
|Frank
|20,2589
|20,3809
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9875
|5,0126
|% 0,00
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-8,36
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|7.784
|7.902
|-12,00
|
|Tam
|7.826
|7.878
|-22,00
|
|Yarım
|3.813
|3.855
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.927
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,52
|14,55
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,66
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23TMSN
Yüzde 4.13 oranında artışla 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 066, 211 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 23 artarak (% 1.00 ) 5, 764
-
12:22HLGYO
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 108, 803 adet işlem
-
12:21DYOBY
Yüzde 4.20 oranında artışla 23.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 565 adet işlem
-
12:20SEKFK
Yüzde 5.24 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 062, 980 adet işlem