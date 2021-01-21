***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.01.2021 13:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903635
BIST
13:051.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:057,4054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:059,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:05445,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,69
|Açılış
|: 445,06
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:05
|DITAS
|40,92
|4.260.063
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|6.099.472
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|OYAYO
|10,66
|80.159.948
|% -7,79
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|AVHOL
|7,35
|12.316.582
|% -5,41
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,55
|1.145.240.069
|% 3,66
|
|GARAN
|10,20
|917.756.110
|% 1,49
|
|KARSN
|4,48
|656.610.843
|% 8,21
|
|SISE
|7,96
|474.404.754
|% -1,73
|
|THYAO
|13,36
|451.660.078
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,55
|1.145.240.069
|% 3,66
|
|KARSN
|4,48
|656.610.843
|% 8,21
|
|SKBNK
|1,59
|226.618.532
|% 0,63
|
|TSKB
|1,97
|265.066.365
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,48
|198.498.449
|% 2,07
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3993
|7,4054
|% -0,18
|
|Euro
|8,9971
|9,0062
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1242
|10,1750
|% 0,30
|
|Frank
|8,3016
|8,3516
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9653
|1,9751
|% -0,25
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|1,53
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|4,15
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|2,01
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,00
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,44
|