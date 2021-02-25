***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.02.2021 11:42
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912623
BIST
12:581.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,57
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:587,2129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2129
En Düşük
7,1530
12:588,8286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1024
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,8286
En Düşük
8,7148
12:58415,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,44
|Açılış
|: 415,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:57
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|3.159.339
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|59,30
|19.225.547
|% -6,47
|
|MARTI
|2,33
|56.939.346
|% -5,28
|
|PETKM
|5,37
|1.179.319.017
|% 4,07
|
|KARSN
|4,66
|676.739.570
|% -0,85
|
|THYAO
|13,12
|667.044.906
|% 2,26
|
|SASA
|43,10
|606.732.165
|% 7,91
|
|KOZAL
|134,90
|537.709.183
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,34
|524.188.970
|% 3,08
|
|PETKM
|5,37
|1.179.319.017
|% 4,07
|
|IHLAS
|0,91
|139.884.640
|% 1,11
|
|KARSN
|4,66
|676.739.570
|% -0,85
|
|TSKB
|1,75
|198.857.593
|% 0,57
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2084
|7,2147
|% 0,63
|
|Euro
|8,8209
|8,8310
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,1715
|10,2225
|% 0,64
|
|Frank
|7,9128
|7,9605
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9137
|1,9233
|% 0,41
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,45
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|-6,85
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-3,32
|
|Çeyrek
|667
|682
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|