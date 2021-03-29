***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.03.2021 12:02
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921374
BIST
13:421.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:428,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0846
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:429,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0665
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:42453,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,31
|Açılış
|: 453,34
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
453,88
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TRILC
|50,40
|179.520.733
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.630.521
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.696.717
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.795.331
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.302.470
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.436.156
|% -7,69
|
|IZTAR
|20,08
|7.112.838
|% -6,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|KRDMD
|7,02
|1.177.364.297
|% 6,53
|
|GARAN
|6,94
|905.850.832
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,01
|587.327.488
|% 8,65
|
|BJKAS
|7,26
|584.486.871
|% 4,76
|
|PETKM
|5,61
|393.351.565
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,01
|587.327.488
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,02
|1.177.364.297
|% 6,53
|
|GARAN
|6,94
|905.850.832
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,38
|292.903.605
|% 4,32
|
|BJKAS
|7,26
|584.486.871
|% 4,76
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1606
|8,1649
|% 1,05
|
|Euro
|9,6118
|9,6282
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,2597
|11,3161
|% 1,34
|
|Frank
|8,6598
|8,7119
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1715
|2,1824
|% 1,09
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,21
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.979
|3.056
|28,91
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|13,99
|
|Çeyrek
|722
|739
|6,99
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|-0,02
|