***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.09.2021 08:41
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964036
BIST
10:071.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
10:078,4430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4463
En Düşük
8,4182
10:079,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9994
En Düşük
9,9528
10:07484,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,57
|Açılış
|: 484,49
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler10:07
|TEZOL
|16,77
|1.174.957
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|KTSKR
|76,50
|10.576.028
|% 9,13
|
|YEOTK
|50,90
|36.046.670
|% 8,02
|
|GARFA
|9,14
|729.754
|% 7,53
|
|ISKPL
|8,01
|2.879.803
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|3.132.721
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,17
|15.324.348
|% -8,59
|
|OYLUM
|5,90
|4.626.643
|% -5,90
|
|AKSUE
|10,30
|19.414
|% -4,10
|
|GARAN
|9,54
|149.480.839
|% 1,17
|
|TUPRS
|110,10
|66.325.729
|% 0,82
|
|BIOEN
|36,38
|41.055.054
|% 3,71
|
|YKBNK
|2,50
|38.095.427
|% 1,21
|
|KCHOL
|23,06
|37.499.322
|% 1,95
|
|GARAN
|9,54
|149.480.839
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,50
|38.095.427
|% 1,21
|
|IHGZT
|1,17
|15.324.348
|% -8,59
|
|ODAS
|1,45
|10.841.445
|% 0,69
|
|TSKB
|1,27
|8.647.458
|% 0,00
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4397
|8,4430
|% 0,19
|
|Euro
|9,9650
|9,9729
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,6306
|11,6889
|% 0,01
|
|Frank
|9,1234
|9,1783
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2430
|2,2542
|% 0,12
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,91
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,17
|
Seans Raporu
10:07
daha fazla
-
10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 34 artarak (% 0.81 ) 1, 530
-
10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISKPL, NUGYO
-
10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, TEZOL
-
10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR