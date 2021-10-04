***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2021 11:41
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966366
BIST
11:251.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:258,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:2510,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0384
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3227
En Düşük
10,2576
11:25500,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 500,05
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
499,58
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.166.532
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.244.823
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.602.301
|% 9,93
|
|NUGYO
|10,27
|11.371.862
|% 9,84
|
|OYLUM
|7,79
|3.502.725
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.800.871
|% -9,83
|
|EUYO
|3,24
|1.237.622
|% -3,86
|
|FENER
|31,86
|52.326.120
|% -3,28
|
|KARYE
|16,94
|66.953.914
|% -3,20
|
|MAREN
|9,92
|433.821.463
|% 8,53
|
|TUPRS
|115,20
|285.206.922
|% 1,50
|
|THYAO
|14,14
|210.179.697
|% 0,64
|
|SISE
|8,16
|170.528.588
|% -0,37
|
|VESTL
|25,38
|169.794.148
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,41
|111.902.362
|% 0,84
|
|MAREN
|9,92
|433.821.463
|% 8,53
|
|EKGYO
|1,80
|71.943.838
|% 1,69
|
|KIMMR
|3,40
|109.134.300
|% -1,45
|
|SISE
|8,16
|170.528.588
|% -0,37
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8715
|8,8754
|% 0,23
|
|Euro
|10,2985
|10,3068
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,9933
|12,0535
|% 0,28
|
|Frank
|9,4978
|9,5550
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3570
|2,3689
|% 0,14
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-6,87
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,37
|79,37
|0,09
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TUPRS, ASELS
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 97 artarak (% 0.16 ) 1, 231
-
11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, KERVN, AGYO, ALMAD, ALCTL, ISBIR
-
11:38
GARFA, AKCNS, AGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:38
RALYH, OYLUM, EUYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında