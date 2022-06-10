***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.06.2022 11:24
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036666
BIST
13:242.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,57
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:2417,0786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0390
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:2418,1363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1202
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:241.012,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,05
|Açılış
|: 1.012,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:22
|MAVI
|47,30
|85.452.748
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|10.659.887
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|308.973.998
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.114.600
|% 9,91
|
|SUWEN
|18,98
|55.374.264
|% 9,90
|
|OYYAT
|62,00
|62.632.680
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,11
|86.438.056
|% -9,48
|
|MAGEN
|12,85
|68.224.218
|% -4,18
|
|DOCO
|1.572,30
|20.827.205
|% -4,13
|
|PSGYO
|9,98
|46.627.328
|% -3,29
|
|THYAO
|47,62
|3.129.753.416
|% -1,49
|
|AKBNK
|8,63
|1.084.661.181
|% 3,11
|
|SISE
|22,52
|1.074.085.126
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,78
|951.880.547
|% 2,80
|
|GARAN
|15,44
|895.977.341
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,78
|951.880.547
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,67
|372.777.404
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,16
|547.884.174
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,63
|1.084.661.181
|% 3,11
|
|TSKB
|2,45
|251.407.866
|% 2,51
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0566
|17,0720
|% -0,27
|
|Euro
|18,0985
|18,1422
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,2346
|21,3411
|% -0,69
|
|Frank
|17,3602
|17,4648
|% -0,45
|
|Riyal
|4,5453
|4,5681
|% -0,34
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-5,47
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-7,51
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.813
|-81,00
|
|Tam
|6.670
|6.854
|-74,87
|
|Yarım
|3.224
|3.316
|-36,22
|
|Çeyrek
|1.617
|1.658
|-18,11
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,14
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,80
|