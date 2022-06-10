***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.06.2022 11:24
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036667
BIST
13:232.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,09
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:2317,0785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0391
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:2318,1425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1140
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:231.012,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,05
|Açılış
|: 1.012,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:21
|MAVI
|47,30
|85.418.739
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|10.603.359
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|308.955.897
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.114.600
|% 9,91
|
|SUWEN
|18,96
|53.112.107
|% 9,79
|
|OYYAT
|62,00
|58.857.562
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,10
|86.264.693
|% -9,63
|
|MAGEN
|12,85
|67.918.920
|% -4,18
|
|DOCO
|1.571,70
|20.715.504
|% -4,16
|
|PSGYO
|9,97
|46.493.929
|% -3,39
|
|THYAO
|47,66
|3.055.003.678
|% -1,41
|
|AKBNK
|8,63
|1.075.019.275
|% 3,11
|
|SISE
|22,54
|1.068.876.302
|% -1,83
|
|YKBNK
|4,78
|950.729.166
|% 2,80
|
|GARAN
|15,44
|893.185.617
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,78
|950.729.166
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,67
|372.639.794
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,16
|547.622.038
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,63
|1.075.019.275
|% 3,11
|
|TSKB
|2,45
|251.111.358
|% 2,51
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0671
|17,0825
|% -0,21
|
|Euro
|18,1042
|18,1448
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,2409
|21,3474
|% -0,66
|
|Frank
|17,3655
|17,4702
|% -0,42
|
|Riyal
|4,5466
|4,5694
|% -0,31
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,38
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.813
|-81,00
|
|Tam
|6.670
|6.854
|-74,87
|
|Yarım
|3.224
|3.316
|-36,22
|
|Çeyrek
|1.617
|1.658
|-18,11
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,13
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,82
|