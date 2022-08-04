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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

04.08.2022 12:09
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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yok
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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051764


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BIST En Aktif Hisseler12:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 8,26 56.651.604 % 9,99  
YEOTK 24,10 67.218.818 % 9,95  
EKIZ 7,00 176.533 % 8,86  
BIZIM 24,20 50.709.698 % 8,42  
TMSN 58,55 343.954.505 % 8,33  
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12:26 Alış Satış %  
Dolar 17,9640 17,9653 % 0,21  
Euro 18,3319 18,3556 % 0,62  
Sterlin 21,7942 21,9035 % 0,39  
Frank 18,6507 18,7630 % 0,35  
Riyal 4,7673 4,7912 % 0,31  
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12:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 13,98  
Altın Gr. 1.027 1.027 9,84  
Cumhuriyet 6.869 6.973 81,00  
Tam 6.900 6.951 48,00  
Yarım 3.362 3.398 23,00  
Çeyrek 1.686 1.699 12,00  
Gümüş.Ons 20,24 20,27 0,19  
Gümüş Gr. 11,67 11,68 0,11  
B. Petrol 97,06 97,06 0,28  
Seans Raporu 12:26
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