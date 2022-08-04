***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.08.2022 12:09
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051764
BIST
12:282.718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 33,90
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:2817,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:2818,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:281.027,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.027,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:26
|KRPLS
|8,26
|56.651.604
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|67.218.818
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|BIZIM
|24,20
|50.709.698
|% 8,42
|
|TMSN
|58,55
|343.954.505
|% 8,33
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,72
|58.486.730
|% -3,92
|
|SNGYO
|5,32
|54.262.383
|% -3,80
|
|MZHLD
|84,00
|43.655.689
|% -3,72
|
|UFUK
|70,70
|2.283.300
|% -3,35
|
|THYAO
|55,55
|2.129.079.573
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,92
|1.987.153.106
|% 6,76
|
|SISE
|23,62
|1.058.061.160
|% 1,46
|
|SASA
|50,70
|692.456.842
|% 1,73
|
|KARSN
|7,31
|691.040.312
|% 3,39
|
|TSKB
|2,91
|404.192.286
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,22
|392.880.708
|% 1,90
|
|ZOREN
|2,42
|294.119.698
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,96
|214.743.819
|% 7,10
|
|KARSN
|7,31
|691.040.312
|% 3,39
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9640
|17,9653
|% 0,21
|
|Euro
|18,3319
|18,3556
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,7942
|21,9035
|% 0,39
|
|Frank
|18,6507
|18,7630
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,31
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|13,98
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,84
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|81,00
|
|Tam
|6.900
|6.951
|48,00
|
|Yarım
|3.362
|3.398
|23,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,11
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|0,28
|