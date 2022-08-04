***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.08.2022 12:09
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051765
BIST
12:082.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 37,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:0817,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0543
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:0818,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1072
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:081.027,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.027,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.027,97
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KRPLS
|8,26
|56.203.722
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|66.815.311
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|SEKFK
|6,44
|17.139.387
|% 8,78
|
|BIZIM
|24,28
|47.826.539
|% 8,78
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|CANTE
|66,40
|35.814.225
|% -3,28
|
|GLBMD
|9,05
|6.178.505
|% -3,21
|
|ASUZU
|341,30
|143.575.428
|% -3,18
|
|SANEL
|10,84
|1.614.235
|% -3,04
|
|HEKTS
|37,84
|1.941.706.216
|% 6,53
|
|THYAO
|55,75
|1.720.639.473
|% 1,36
|
|SISE
|23,66
|1.013.765.985
|% 1,63
|
|KARSN
|7,34
|618.206.597
|% 3,82
|
|SASA
|50,75
|602.482.055
|% 1,83
|
|TSKB
|2,93
|378.996.471
|% 2,09
|
|ZOREN
|2,44
|283.492.525
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,22
|366.646.256
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,96
|208.885.293
|% 7,10
|
|KARSN
|7,34
|618.206.597
|% 3,82
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9556
|17,9814
|% 0,30
|
|Euro
|18,3200
|18,3493
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,7999
|21,9092
|% 0,42
|
|Frank
|18,6278
|18,7400
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7681
|4,7920
|% 0,33
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|12,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,20
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.962
|70,00
|
|Tam
|6.897
|6.949
|46,00
|
|Yarım
|3.361
|3.397
|22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,08
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|-0,36
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23KAPLM
Yüzde 7.92 oranında artışla 81.80 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 546 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 19 artarak (% 1.47 ) 2, 920
-
12:22XU100
Endeks 2, 721 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 17, 285.00 milyon TL de
-
12:22SEKFK
Yüzde 9.12 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 209, 073 adet işlem
-
12:21CEMTS
Yüzde 7.53 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 611, 777 adet işlem