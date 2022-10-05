***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.10.2022 16:49
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067515
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
0
En Düşük
0
18:0518,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0288
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
18:051.022,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.022,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,45
|19.903.190
|% 0,00
|
|ADEL
|34,00
|6.918.285
|% 0,00
|
|ADESE
|0,97
|49.735.226
|% 0,00
|
|AFYON
|4,79
|81.461.181
|% 0,00
|
|AGYO
|6,29
|30.283.119
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,45
|19.903.190
|% 0,00
|
|ADEL
|34,00
|6.918.285
|% 0,00
|
|ADESE
|0,97
|49.735.226
|% 0,00
|
|AFYON
|4,79
|81.461.181
|% 0,00
|
|AGYO
|6,29
|30.283.119
|% 0,00
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 0,00
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% 0,00
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5776
|18,5829
|% -0,01
|
|Euro
|18,1441
|18,1525
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,6130
|20,7164
|% -0,26
|
|Frank
|18,6729
|18,7854
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-3,32
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.846
|6.918
|-13,00
|
|Yarım
|3.336
|3.382
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|-0,17
|