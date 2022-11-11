***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:56
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079456
BIST
15:384.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 33,72
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
15:3818,5534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0635
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
15:3819,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2780
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1298
En Düşük
18,8141
15:381.048,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.048,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BRYAT
|956,30
|178.093.698
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.465.630
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.495.276
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|52.831.958
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|356.102.354
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|20.177.696
|% -10,00
|
|GLBMD
|11,19
|29.751.061
|% -7,98
|
|TURGG
|268,50
|21.334.724
|% -7,54
|
|KZBGY
|17,18
|136.562.033
|% -6,43
|
|SRVGY
|121,30
|18.423.053
|% -5,01
|
|THYAO
|112,80
|6.322.422.480
|% -0,53
|
|EREGL
|37,12
|5.054.813.911
|% -1,12
|
|ASELS
|39,50
|4.737.315.629
|% 3,84
|
|PETKM
|14,43
|2.954.271.242
|% -0,35
|
|ODAS
|10,82
|2.528.479.620
|% 8,42
|
|EKGYO
|5,39
|1.696.075.247
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,87
|2.398.748.805
|% 1,02
|
|ODAS
|10,82
|2.528.479.620
|% 8,42
|
|SKBNK
|2,19
|491.288.272
|% -1,79
|
|PETKM
|14,43
|2.954.271.242
|% -0,35
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5282
|18,5478
|% 0,31
|
|Euro
|19,0717
|19,1161
|% 1,40
|
|Sterlin
|21,7294
|21,8384
|% 0,63
|
|Frank
|19,2953
|19,4116
|% 1,17
|
|Riyal
|4,9127
|4,9374
|% 0,19
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,95
|
|Cumhuriyet
|6.945
|7.050
|99,00
|
|Tam
|6.920
|7.041
|23,00
|
|Yarım
|3.360
|3.442
|11,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,31
|96,31
|2,64
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52MANAS
Yüzde 6.43 oranında artışla 42.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 557, 764 adet işlem
-
15:51KUYAS
Yüzde 9.58 oranında artışla 14.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 136, 396 adet işlem
-
15:50AKMGY
Yüzde 4.64 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 808 adet işlem
-
15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 29 artarak (% 0.05 ) 4, 886
-
15:49XU100
Endeks 4, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 71, 606.00 milyon TL de