***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.01.2023 10:51
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102752
BIST
10:585.257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 49,09
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
10:5818,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
10:5820,3661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0333
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,3718
En Düşük
20,2241
10:581.154,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,26
|Açılış
|: 1.154,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler10:58
|ARMDA
|337,70
|15.293.483
|% 10,00
|
|VKING
|35,92
|136.460
|% 9,98
|
|ONCSM
|45,24
|1.230.030
|% 9,97
|
|SDTTR
|82,85
|69.849.088
|% 9,95
|
|TLMAN
|61,90
|23.192.016
|% 9,95
|
|KSTUR
|268,10
|54.424
|% -7,30
|
|SAMAT
|20,58
|2.981.338
|% -3,83
|
|MSGYO
|7,16
|13.090.264
|% -3,63
|
|ATSYH
|115,30
|757.752
|% -2,95
|
|TNZTP
|13,55
|145.275.994
|% -2,94
|
|THYAO
|144,00
|2.390.596.526
|% -0,28
|
|EREGL
|41,16
|2.112.080.812
|% 0,34
|
|KRDMD
|19,54
|2.004.234.481
|% 3,22
|
|ASELS
|58,80
|1.331.316.660
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,38
|1.266.889.140
|% 2,44
|
|EKGYO
|8,38
|1.266.889.140
|% 2,44
|
|KRDMD
|19,54
|2.004.234.481
|% 3,22
|
|PETKM
|18,45
|1.090.010.538
|% 0,82
|
|YKBNK
|9,74
|566.185.112
|% 0,10
|
|VAKBN
|10,55
|574.542.727
|% 0,67
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7896
|18,7953
|% 0,05
|
|Euro
|20,3578
|20,3661
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8872
|23,0020
|% 0,20
|
|Frank
|20,2602
|20,3822
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,01
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-5,09
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.815
|7.880
|-20,00
|
|Yarım
|3.808
|3.856
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,55
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|0,08
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
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11:14SMRTG
Yüzde 4.12 oranında artışla 86.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 018 adet işlem
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11:13DAGHL
Yüzde 7.98 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 753, 781 adet işlem
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11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ARCLK, KRDMD
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11:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 61 artarak (% 1.33 ) 4, 694
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11:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, TLMAN, SOKE, SDTTR, VKGYO, DAGI, VKING, ARMDA