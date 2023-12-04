***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.12.2023 14:46
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221952
BIST
'
16:587.939
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -118,63
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
16:5828,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0427
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:5831,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0293
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:581.889,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 15,18
|Açılış
|: 1.889,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:58
|CMBTN
|1.958,00
|76.251.457
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.039.918
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.120.990
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.632.380
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|811.773.320
|% 9,97
|
|BSOKE
|13,50
|190.812.417
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.637.769
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|500.574.366
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|80.824.724
|% -9,98
|
|EUYO
|13,13
|14.362.042
|% -9,95
|
|THYAO
|252,75
|5.418.872.358
|% -2,41
|
|ISCTR
|22,96
|5.341.137.634
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,66
|4.129.088.075
|% 1,87
|
|AKBNK
|36,98
|3.893.550.430
|% 1,15
|
|BINHO
|343,00
|3.021.122.794
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,47
|2.033.856.844
|% 1,22
|
|ISCTR
|22,96
|5.341.137.634
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,66
|4.129.088.075
|% 1,87
|
|IHLAS
|1,19
|177.937.667
|% -2,46
|
|ODAS
|10,06
|1.272.723.310
|% -7,71
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9187
|28,9246
|% 0,15
|
|Euro
|31,2296
|31,2438
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3479
|36,5301
|% 0,24
|
|Frank
|32,9890
|33,1877
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6913
|7,7299
|% 0,19
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|905,00
|907,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,45
|957,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,37
|76,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,04
|2.030,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:58
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 17 kaybederek (% -1.35 ) 7, 002
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17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERIM, GLCVY, UMPAS, ICUGS, SELGD, HUBVC, PNLSN, OZSUB, CMBTN, SAMAT
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17:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, CASA, IHLGM, SAFKR, BTCIM
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17:13
ACSEL, BFREN, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:13
ARENA, DAPGM, ELITE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında