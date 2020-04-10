***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 13:28
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09/04/2020 tarihi itibariyle hesaplanan ve 1,172.754699 -TL olan fon birim pay değeri üzerinden 13/04/2020 – 17/04/2020 tarihleri arasında katılma payı ihracı yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837150
BIST
14:5096.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 395,72
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
14:506,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
14:507,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0504
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
14:50364,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,19
|Açılış
|: 364,10
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.817.534
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|16.994.151
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.588.332
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.118.295
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|QNBFL
|110,00
|22.845.190
|% -6,22
|
|GARAN
|8,46
|666.716.089
|% -0,35
|
|PGSUS
|49,88
|616.180.658
|% 6,86
|
|THYAO
|9,79
|502.458.935
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,65
|462.145.213
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|398.129.205
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|462.145.213
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|398.129.205
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,02
|196.667.413
|% -0,49
|
|ISFIN
|3,15
|306.160.359
|% 2,94
|
|IHLGM
|1,06
|95.873.769
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3481
|8,3899
|% 0,80
|
|Frank
|6,9213
|6,9630
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7787
|1,7876
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Tam
|2.395
|2.453
|8,20
|
|Yarım
|1.165
|1.194
|2,20
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
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