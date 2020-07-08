***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 14:18
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07/07/2020 tarihi itibariyle hesaplanan ve 1.189,896263 TL olan fon birim pay değeri üzerinden 09/07/2020 – 15/07/2020 tarihleri arasında katılma payı ihracı yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856834
BIST
15:35119.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 113,16
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:356,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:357,7535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:35398,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,13
|Açılış
|: 398,10
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|23.340.368
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.286.295
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.296
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.271.762
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|9.892.664
|% -9,92
|
|SONME
|8,64
|18.690.020
|% -6,59
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|81.859.748
|% -5,88
|
|OZGYO
|2,55
|65.174.773
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,29
|2.121.817.177
|% 2,23
|
|SISE
|6,46
|1.311.681.983
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|1.010.566.346
|% -1,44
|
|PETKM
|4,38
|928.523.607
|% -0,90
|
|KRDMD
|3,30
|894.876.917
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,29
|2.121.817.177
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|894.876.917
|% 3,45
|
|IHLGM
|1,90
|414.119.570
|% 1,06
|
|PETKM
|4,38
|928.523.607
|% -0,90
|
|SISE
|6,46
|1.311.681.983
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5870
|8,6301
|% 0,10
|
|Frank
|7,2612
|7,3049
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,09
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.600
|15,70
|
|Tam
|2.656
|2.667
|16,10
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|7,90
|
|Çeyrek
|645
|653
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|0,15
|