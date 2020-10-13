***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 19:27
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olup
a) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 20.00 TL (Yirmi Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
b) Kar payı kullanım tarihi 14.10.2020 olarak belirlenmiştir.
c) Kar payı ödeme tarihi 14.10.2020 olarak belirlenmiştir.
Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881268
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,3044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05481,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -6,26
|Açılış
|: 481,34
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9147
|7,9211
|% 0,41
|
|Euro
|9,2935
|9,3044
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2117
|10,2629
|% -0,60
|
|Frank
|8,6159
|8,6679
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1041
|2,1147
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-31,66
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-6,32
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,25
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,73
|