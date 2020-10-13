***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olupa) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 20.00 TL (Yirmi Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.b) Kar payı kullanım tarihi 14.10.2020 olarak belirlenmiştir.c) Kar payı ödeme tarihi 14.10.2020 olarak belirlenmiştir.Bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881268BIST