***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 15:08
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetlerinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903254
BIST
16:301.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,63
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:307,4433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0298
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:309,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:30439,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,39
|Açılış
|: 439,53
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:30
|BRISA
|25,96
|74.059.687
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SILVR
|8,58
|41.564.990
|% -8,92
|
|SISE
|8,10
|2.495.428.697
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.568.693.641
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.539.100.320
|% 6,13
|
|THYAO
|13,53
|1.522.595.534
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.983.243
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.568.693.641
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.539.100.320
|% 6,13
|
|SISE
|8,10
|2.495.428.697
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.983.243
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|754.323.441
|% 0,78
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4395
|7,4433
|% -0,40
|
|Euro
|9,0329
|9,0409
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0991
|10,1498
|% -0,32
|
|Frank
|8,3506
|8,4009
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9775
|1,9874
|% -0,52
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,49
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,63
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:44ANHYT
Yüzde 4.61 oranında artışla 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 998 adet işlem
-
16:43SASA
Yüzde 4.93 oranında artışla 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 708, 187 adet işlem
-
16:42FROTO
Yüzde 4.87 oranında artışla 174.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 998, 636 adet işlem
-
16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, BIMAS
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 69 artarak (% 1.21 ) 1, 398