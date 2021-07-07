***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2021 11:10
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olup
a) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 40.00 TL (Yirmi Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
b) Kar payı kullanım tarihi 08.07.2021 olarak belirlenmiştir.
c) Kar payı ödeme tarihi 08.07.2021 olarak belirlenmiştir.
Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947412
BIST
12:331.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:338,6819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:3310,2701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0044
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:33503,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,78
|Açılış
|: 503,73
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:33
|TUREX
|10,52
|18.927.058
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.837.569
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,98
|29.737.167
|% 7,55
|
|PSDTC
|26,70
|22.445.681
|% 6,46
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.157.313
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|141.686.199
|% -5,26
|
|DARDL
|14,94
|15.092.455
|% -4,41
|
|ERBOS
|136,30
|41.615.896
|% -3,81
|
|GARAN
|8,74
|634.699.571
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|303.067.448
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|288.766.358
|% -0,19
|
|THYAO
|13,84
|271.766.059
|% -0,29
|
|EREGL
|17,92
|226.585.333
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|303.067.448
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|141.686.199
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|634.699.571
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,36
|288.766.358
|% -0,19
|
|GWIND
|3,80
|198.503.337
|% 1,60
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6780
|8,6819
|% -0,05
|
|Euro
|10,2645
|10,2701
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9467
|12,0066
|% -0,03
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3078
|2,3193
|% -0,06
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,57
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,24
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,98
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,89
|