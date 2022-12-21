***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20/12/2022 tarihi itibariyle hesaplanan ve 21/12/2022 tarihinde açıklanan 2818.780898 fon birim pay değeri üzerinden takip eden 5 iş günü içerisinde (22/12/2022 – 28/12/2022 tarihleri arasında) katılma payı ihracı yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088955BIST