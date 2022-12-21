***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 14:20
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/12/2022 tarihi itibariyle hesaplanan ve 21/12/2022 tarihinde açıklanan 2818.780898 fon birim pay değeri üzerinden takip eden 5 iş günü içerisinde (22/12/2022 – 28/12/2022 tarihleri arasında) katılma payı ihracı yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088955
BIST
14:495.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 51,13
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
14:4918,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
14:4919,8181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
14:491.088,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.088,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KONYA
|3.356,10
|254.939.023
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|574.677.142
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|12.699.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.010.512
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ITTFH
|3,84
|160.602.425
|% -6,34
|
|MAKTK
|6,48
|101.190.230
|% -6,22
|
|RHEAG
|4,23
|6.690.613
|% -6,00
|
|PAMEL
|235,00
|10.528.004
|% -5,28
|
|RYSAS
|23,80
|51.151.112
|% -4,80
|
|KRDMD
|19,13
|5.096.599.930
|% 5,05
|
|THYAO
|144,50
|4.440.230.595
|% -0,96
|
|AKBNK
|20,20
|4.072.289.676
|% 1,00
|
|EREGL
|42,44
|3.751.437.615
|% 1,19
|
|ISCTR
|12,96
|3.643.267.496
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,09
|2.610.452.434
|% -1,22
|
|ISCTR
|12,96
|3.643.267.496
|% 0,00
|
|VAKBN
|12,70
|3.531.193.290
|% 0,08
|
|KRDMD
|19,13
|5.096.599.930
|% 5,05
|
|YKBNK
|12,33
|3.164.820.629
|% 0,65
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6620
|18,6730
|% 0,11
|
|Euro
|19,8069
|19,8181
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5201
|22,6330
|% -0,53
|
|Frank
|20,0761
|20,1970
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9467
|4,9715
|% 0,05
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-4,76
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|42,00
|
|Tam
|7.339
|7.388
|-9,00
|
|Yarım
|3.565
|3.612
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.805
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|1,35
|
Seans Raporu
14:49
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15:04OSMEN
Yüzde 4.21 oranında artışla 65.65 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 845 adet işlem
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15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 24 artarak (% 0.91 ) 5, 903
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15:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, KRDMD
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15:03XU100
Endeks 5, 470 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 80, 524.00 milyon TL de
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15:03AKFGY
Yüzde 4.12 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 825, 787 adet işlem