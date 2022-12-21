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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.12.2022 14:20
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20/12/2022 tarihi itibariyle hesaplanan ve 21/12/2022 tarihinde açıklanan 2818.780898 fon birim pay değeri üzerinden takip eden 5 iş günü içerisinde (22/12/2022 – 28/12/2022 tarihleri arasında) katılma payı ihracı yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088955


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KONYA 3.356,10 254.939.023 % 10,00  
EGEEN 5.342,20 574.677.142 % 10,00  
AYCES 107,80 12.699.930 % 10,00  
DOBUR 67,70 14.010.512 % 9,99  
CASA 190,40 4.546.942 % 9,99  
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Dolar 18,6620 18,6730 % 0,11  
Euro 19,8069 19,8181 % 0,04  
Sterlin 22,5201 22,6330 % -0,53  
Frank 20,0761 20,1970 % 0,19  
Riyal 4,9467 4,9715 % 0,05  
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14:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -4,76  
Altın Gr. 1.088 1.088 -2,42  
Cumhuriyet 7.304 7.414 42,00  
Tam 7.339 7.388 -9,00  
Yarım 3.565 3.612 -4,00  
Çeyrek 1.782 1.805 -2,00  
Gümüş.Ons 23,87 23,90 -0,29  
Gümüş Gr. 14,32 14,33 -0,17  
B. Petrol 81,34 81,34 1,35  
Seans Raporu 14:49
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